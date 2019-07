Icardi-Inter, messaggio di pace di Wanda? "Le anime gemelle finiscono insieme"

"Dopo tutto, le anime gemelle finiscono sempre insieme". Poche semplici parole, un messaggio all'apparenza slegato dalle questioni del calciomercato, ma quando a postarlo sui social network è Wanda Nara, per di più contornato da cuori (e costume) nerazzurri, è difficile credere che non si riferisca alla difficile situazione che Mauro Icardi sta vivendo in casa Inter. La moglie e agente dell'argentino ha voluto mandare un messaggio di pace alla dirigenza nerazzurra nonostante Marotta, Conte e Zhang abbiano ribadito a più riprese che non fa parte del progetto?