Inter, Chivu non sta nella pelle: "Orgoglioso di essere tornato, vogliamo lottare per vincere il Mondiale"

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter e alla prima intervista da tecnico nerazzurro mette già in chiaro le proprie ambizioni: "Sono onorato per l’incarico che mi è stato affidato. Ho ambizione e passione, e la trasmetterò ai giocatori perché dobbiamo fare quello che una squadra come l'Inter merita, arrivare fino in fondo e lottare per vincere. Vogliamo finire al meglio questa stagione, tutti noi dobbiamo avere la passione che serve per ottenere degli ottimi risultati, bisogna essere efficienti ed efficaci. Dobbiamo recuperare le energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l'Inter deve fare al Mondiale per Club, ovvero provare a vincere il trofeo".