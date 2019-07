La Roma si inserisce tra Juve e Napoli per Icardi

Tra la Juve e il Napoli spunta... la Roma. Come ha ribadito il presidente Steven Zhang, il futuro di Mauro Icardi non sarà all'Inter, almeno non in campo. Per questo le parti stanno cercando una nuova destinazione che possa accontentare tutti. Ma mentre bianconeri e azzurri starebbero aspettando il momento giusto per farsi avanti con un'offerta economica al ribasso, dalla Capitale sarebbero intenzionati a intavolare una vera e propria trattativa. Inserendo anche il nome di Edin Dzeko, che, insieme a Lukaku, è uno dei due grandi obiettivi per l'attacco nerazzurro.

In pratica, la Roma offrirebbe 30 milioni di euro più il cartellino del bosniaco, per un totale di circa cinquanta milioni complessivi vista la valutazione di 20 di Dzeko. Per Icardi, invece, sarebbe pronto un contratto da 5 milioni di euro l'anno. L'argentino avrebbe la Juve come sua destinazione preferita, ma visto che Higuain non vuole lasciare Torino, proprio per trasferirsi alla Roma, allora l'ipotesi giallorossa potrebbe essere presa in considerazione. Intendiamoci, siamo ancora a una fase embrionale, ma intanto sono state gettate le basi per una trattativa che potrebbe presto decollare.

