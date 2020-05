Icardi a un passo dal Psg: all'Inter 50 mln più bonus

TUTTO FATTO

Sono ore caldissime per il futuro di Mauro Icardi. Il Psg e l'Inter avrebbero raggiunto infatti un accordo sul riscatto dell'attaccante e a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo. Un affare che accontenta un po' tutti. Per Maurito il club nerazzurro dovrebbe incassare 50 milioni più 7/8 di bonus facilmente raggiungibili, concendendo ai parigini uno "sconto" sui 70 milioni pattutiti ad agosto.

Per completare il passaggio di Maurito al Psg, dunque, siamo ai dettagli. Ormai è tutto fatto. L'intesa di massima sulla valutazione del calciatore è stata già trovata e per la fumata bianca mancherebbero soltanto poche ore. La scadenza della clausola, del resto, era fissata per il 31 maggio e da giorni erano attese novità sull'affare. Un affare che per l'Inter rappresenta la cessione più onerosa della sua storia e che potrebbe fornire ai nerazzurri un tesoretto importante da reinvestire sul mercato per rinforzare la rosa della prossima stagione. Una volta perfezionato il passaggio di Icardi al Psg, diventerebbe subito effettivo il contratto dell'attaccante col club francese fino al 2024.