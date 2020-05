Icardi-Lautaro-Perisic: il tesoretto Inter per la rivoluzione in attacco

MERCATO INTER

Lautaro Martinez è a un passo dal Barcellona e l'inter si porterà a casa 85 milioni più un giocatore. Mauro Icardi passerà definitivamente al Psg per 60 milioni più 5 di bonus, Il riscatto di Ivan Perisic costerà al Bayern 10 milioni. Il conto è fatto e, dopo aver incassato, la dirigenza nerazzurra darà il via all'operazione "attacco rinnovato". Ma chi ci sarà di fianco a Lukaku? Timo Werner costa 50 milioni ma più che la trattativa con il Lipsia, spaventa la corte serrata del Liverpool.

Poi è sempre molto calda la pista Cavani che ha il vantaggio di poter arrivare a parametro zero visto che è in scadenza con il Psg. L'ostacolo è l'ingaggio. L'Inter è disposta a un triennale ma è ancora lontana dalla cifra richiesta dal Matador che non vorrebbe scendere sotto i 10 milioni annui. Ma è probabile che, alla fine, le due parti riescano a trovare un accordo.