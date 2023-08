L'agente: "Ad Hakimi piace tanto l'Inter. Futuro? È del Psg, si vedrà"

le parole

Alejandro Camano sul marocchino: "Non perde occasione per venire a San Siro a vedere i nerazzurri"

Giornata a casa Inter per Alejandro Camano, che ha parlato con la dirigenza nerazzurra del rinnovo di Lautaro Martinez ma ha avuto modo di affrontare un altro argomento caro ai tifosi interisti: "Tutto il mondo vede come ad Hakimi piaccia tanto, tanto l'Inter. Non perde occasione per venire a San Siro a vedersi una partita. Ma oggi è un calciatore del Psg, all'Inter è stato molto felice per un anno. Un ritorno a Milano in futuro? Non conosco il futuro ma nel calcio succedono tante cose. Però oggi è un calciatore del Psg con contratto fino al 2026".

Hakimi, come Ivan Perisic, era presente in tribuna nella finale di ritorno della semifinale di Champions League, quando l'Inter aveva battuto 1-0 il Milan qualificandosi per la finale. Arrivato dal Real Madrid nel 2020 per 45 milioni di euro, in quell'unica stagione interista aveva messo insieme 45 presenze con 7 gol vincendo lo scudetto con Antonio Conte sulla panchina. L'estate successiva era passato al Psg per 70 milioni di euro.

