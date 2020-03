Giroud: "La mia priorità era l'Inter, progetto più interessante"

L'Inter aveva pensato ad Olivier Giroud a genanio come vice Lukaku ma l'affare poi non è andato in porto, come ha raccontato lo stesso francese a Télé Foot: "Mi vedevo lontano dal Chelsea, vedevo sei mesi complicati davanti a me (gli scade il contratto a giugno, ndr) e avevo espresso il desiderio di cambiare aria. Ma mi avrebbero lasciato partire solo se avessero trovato un sostituto, cosa che non è successa".