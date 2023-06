Frattesi all'Inter, il Sassuolo spera nell'asta

la situazione

I nerazzurri e il Milan non vogliono toccare quota 40 milioni come spera Carnevali. Simone Inzaghi chiama il centrocampista

L'Inter parte in vantaggio nella corsa a Davide Frattesi ma dalle parti di viale della Liberazione, come d'altronde da Milanello visto che il Milan non è ancora fuori dalla corsa, predicano calma: la cessione di Marcelo Brozovic sicuramente sbloccherà risorse importanti ma non è detto che non si attenda anche l'uscita di Robin Gosens per prepararsi meglio all'assalto del centrocampista del Sassuolo. Il club neroverde, dal canto suo, spera in un'asta per far salire il prezzo sino a quota 40 milioni di euro, cosa che le due società milanesi vogliono ovviamente evitare.

INTER, LA SITUAZIONE FRATTESI L'Inter è forte del sì del giocatore, con cui ha già l'accordo, e secondo il Corriere della Sera anche Simone Inzaghi lo avrebbe chiamato per rassicurarlo: sarebbe centrale nel progetto nerazzurro, dove ritroverebbe quel Nicolò Barella con cui si trova molto bene in Nazionale. Marotta e Ausilio puntano a non superare la soglia dei 35 milioni di euro, dai quali andrebbe "scontato" Samuele Mulattieri per il quale più volte il ds neroverde Carnevali ha mostrato stima, meglio ancora se attraverso un prestito con obbligo di riscatto.

MILAN, LA SITUAZIONE FRATTESI Il Milan resta in corsa, vista la necessità a centrocampo e i milioni in arrivo dalla cessione di Sandro Tonali. Dovrebbe esserci un incontro con Carnevali a metà settimana, la proposta rossonera vedrebbe l'inserimento nell'affare di Lorenzo Colombo e Daniel Maldini.

CARNEVALI: "SERVONO 40 MILIONI"

"I 40 milioni valgono sempre, questa è la nostra richiesta. Al tempo stesso siamo interessati a valutare dei giovani che stiamo trattando. Ma come ogni trattativa si discute, non c'e' un valore tassativo". Lo ha detto l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento a proposito dell'operazione Frattesi. "L'obiettivo è anche quello di chiudere in tempi brevi, sia per noi che per lo stesso giocatore, un ragazzo straordinario con cui c'è un legame importante. Se possiamo dargli una mano gliela do volentieri. La sua volontà è quella di andare in un top club ed è quello che vorremmo fare, chiudendo la trattativa prima di andare i ritiro. Vorremo fare questa cessione nei primi 10 giorni di luglio possibilmente, ma devono esserci le condizioni che noi riteniamo giuste".

