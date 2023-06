Brozovic, l'Al-Nassr a Milano per chiudere l'affare con l'Inter

Giornata decisiva per il passaggio di Marcelo Brozovic dall'Inter all'Al-Nassr: i vertici del club arabo sono a Milano per chiudere l'affare e ottenere il sì definitivo del centrocampista croato. Al club nerazzurro andranno 23 milioni di euro mentre per Brozovic è pronto un contratto triennale da 20 milioni a stagione e la prospettiva di giocare con Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna tengono aperta una porticina per il Barcellona, che lo vorrebbe per sostituire Busquets, ma l'Al-Nassr si sente sicuro ed è convinto di chiudere nelle prossime ore.