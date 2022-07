Flamengo-Vidal, oggi le visite mediche: annuncio atteso entro venerdì

ADDIO INTER

Il centrocampista cileno firmerà per un anno, dall'Inter una buonuscita di 4 milioni di euro

Arturo Vidal è pronto a diventare un nuovo giocatore del Flamengo. Il centrocampista cileno ieri era sbarcato a Rio de Janeiro, per poi seguire dal vivo allo stadio Maracanà il 7-1 dei rossoneri ai colombiani del Tolima nei playoff di Copa Libertadores mentre oggi sono previste le visite mediche. Entro venerdì la firma sul contratto annuale e l'annuncio ufficiale. Vidal riceverà anche una buonuscita di 4 milioni di euro dall'Inter, con cui ha un contratto fino a giugno 2023. © instagram

Quello tra il 35enne e il Flamengo è un feeling che va avanti da diversi mesi: a dicembre 2021 aveva pubblicato su Instagram una foto con la maglia rossonera e, nel corso dei mesi, aveva confermato la simpatia per il Fla e il desiderio di provare un'esperienza nel campionato brasiliano. Fuori dai piani di Inzaghi e chiuso dall'arrivo di Mkhitaryan e Asllani, l'uscita dall'Inter era data ormai per scontata. Vidal lascia i nerazzurri dopo due stagioni: in totale 71 presenze, 4 gol e 6 assist oltre a uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.