Dzeko-Icardi, lo scambio si fa: Maurito apre alla Roma

Edin Dzeko all’Inter e Mauro Icardi alla Roma è uno scenario di mercato che col passare del tempo diventa sempre più probabile. Da settimane ormai i contatti tra i due club sono continui e grazie alla cessione di Ivan Perisic al Bayern Monaco ora l’Inter è pronta ad alzare l’offerta per l'attaccante bosniaco portandola a 18 milioni di euro. Il club giallorosso però non vuole liberare il proprio centravanti senza avere tra le mani un sostituto e così, non essendo mai arrivata un’apertura di Higuain, ha deciso di puntare con forza sull’ex capitano nerazzurro. Uno scambio con Dzeko, con conguaglio in favore dell’Inter (si parla di circa 35 milioni), potrebbe finalmente portare il bosniaco agli ordini di Conte, ma serve il benestare di Icardi e qui c'è la grande novità del giorno: Maurito avrebbe aperto ad un trasferimento nella Capitale.