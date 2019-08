Inter scatenata, obiettivo Rakitic: ma il Barça vuole 50 milioni

SPRINT NERAZZURRO

Con l'arrivo di Romelu Lukaku e quello, ormai imminente, di Edin Dzeko, l'Inter ha praticamente completato la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte, che però vorrebbe un ulteriore innesto a centrocampo, la classica cicliegina sulla torta. Negli ultimi giorni è circolato con insistenza il nome di Sergej Milinkovic-Savic, ma le pretese di Lotito, che pure sembra disposto a vendere, sono molto alte per un giocatore reduce da una stagione tutt'altro che esaltante. Tra i candidati anche Arturo Vidal, che il tecnico nerazzurro conosce benissimo e che il Barcellona lascerebbe partire, ma che non sembra convincere del tutto la dirigenza, intenzionata eventualmente ad aspettare gli ultimi giorni di mercato per sferrare l'assalto decisivo. Ecco allora che il nome giusto può essere quello di Ivan Rakitic, già in orbita nerazzurra un'estate fa. Napoli travolto dal Barcellona: highlights

"Si tratta di un giocatore importante per noi - ha spiegato Valverde ai giornalisti prima della sfida col Napoli aprendo di fatto a una cessione - potrebbe esserlo anche quest’anno, ma non posso garantire che resterà al 100%. Non so se resterà. Noi per ora contiamo su di lui come sugli altri, alla fine del mercato vedremo". Parole che hanno portato ad un'accelerata da parte dei nerazzurri, che da mesi ragionano sulla possibilità di tesserare il centrocampista croato, anche se, stando a quanto scrive 'Sport', il Barcellona avrebbe fatto sapere all'Inter e a tutte le altre pretendenti (Psg in testa) che non intende lasciar partire il giocatore per meno di 50 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva in Viale Liberazione, visto che si tratta comunque di un 31 enne che va in scadenza nel 2021.

Una cifra forse eccessiva, ma non fuori portata per l'Inter, che con le partenze di Perisic (dalla Cina Steven Zhang avrebbe dato il suo ok al trasferimento dell'esterno al Bayern in prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20) e Nainggolan e le cessioni di alcuni giovani della rosa nerazzurra (l'ultimo in ordine di tempo è Colidio che si sta trasferendo in Belgio), per acquistare Rakitic, nonostante le pretese dei bluagrana, non dovrà neanche necessariamente vendere Mauro Icardi (che comunque resta in uscita) come invece dovrebbe fare per prendere Milinkovic, per cui Lotito chiede non meno di 75 milioni e per cui, secondo il Corriere dello Sport, la Lazio starebbe addirittura pensando ad un prolungamento.

La speranza in casa nerazzurra è che il Barcellona non inserisca Rakitic come contropartita per abbassare il prezzo (si parla anche di Semedo, Coutinho e Dembelé) nell'offerta che il club catalano farà al Psg per avere Neymar. Se così non fosse l'Inter potrebbe sferrare l'attacco decisivo, contando anche sul fatto che il croato in Catalogna potrebbe essere chiuso dalla concorrenza del nuovo acquisto de Jong e che, come scrive il Mundo Deportivo, non avrebbe affatto gradito tutte le voci che circolano sul suo futuro né l'atteggiamento del club blaugrana nei suoi confronti.