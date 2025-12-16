Bayern, il retroscena su Karl: poteva essere del Real Madrid

La stella di Lennart Karl sta brillando di una luce sempre più accecante. L'esterno offensivo classe 2008 è uno dei giovani talenti che più si è messo in mostra in questa prima metà di stagione con un rendimento da top. C'è un retroscena di mercato sul nuovo crack del calcio tedesco: Karl poteva essere un giocatore del Real Madrid. Nel 2018, a soli 10 anni, Lennart fu selezionato per un provino al Bernabeu. Poi però non se ne fece nulla, e il Bayern piombò su uno dei prospetti più brillanti del calcio teutonico.