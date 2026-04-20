Dumfries, il futuro rimane in bilico: la clausola da 25 milioni spaventa l'Inter

Denzel Dumfries è stato ai box a lungo in questa stagione e l'Inter ha sofferto terribilmente la sua mancanza. E non sembra casuale che Chivu e i suoi abbiano dato lo strappo decisivo nella volata scudetto proprio in contemporanea con il ritorno di DD: la doppietta contro il Como potrebbe essere la firma in calce sul 21esmo tricolore della storia nerazzurra.