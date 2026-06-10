City, Palestra non è la priorità: offerta monstre per Anderson del Nottingham Forest

10 Giu 2026 - 22:22
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Il City di Enzo Maresca inizia a prendere forma. Dopo l'addio di Guardiola, i Citizens sono pronti a iniziare un nuovo ciclo con il tecnico italiano. E, secondo i rumor in arrivo dall'Inghilterra, ci sarebbe anche il primo nome da cui ripartire: Elliot Anderson. Il centrocampista del Nottingham Forest è il grande obiettivo per questa campagna acquisti: nell'idea del club l'inglese dovrebbe raccogliere l'eredità di Rodri, il cui futuro è tutt'altro che scritto. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, per portare Anderson a Manchester il City avrebbe messo sul piatto un'offerta da 106 milioni di sterline più 15 di bonus. Una cifra ancora non sufficiente per il Forest che ne vorrebbe almeno 120 fissi per il suo gioiello, corteggiato anche dal Manchester United. 

Per questo i Citizens, almeno nel breve, non affonderanno per Marco Palestra. L'esterno italiano piace moltissimo (tanto che ci sarebbe già stata una presa d'informazioni con la Dea per capire i costi dell'operazione) ma, al momento, non è la priorità. Lo scenario potrebbe cambiare con la cessione di Savinho al Tottenham che potrebbe liberare un posto sull'out di destra e portare risorse fresche per sferrare l'assalto a Palestra. 

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