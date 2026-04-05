Inter, guarda Diaby: il francese perde la testa e scalcia l'avversario nelle parti intime

Inter, svelata la nuova maglia per la prossima stagione
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L'obiettivo di mercato dei nerazzurri ha preso un rosso nel match contro l'Al Hazem per un brutto fallo di reazione
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Moussa Diaby tradisce un certo nervosismo. L'esterno francese dell'Al Ittihad, a lungo corteggiato dall'Inter nella finestra di mercato invernale, ha perso la testa nel match di campionato saudita contro l'Al Hazem. L'ex Aston Villa, nei pressi della linea laterale, viene pressato intensamente da un avversario. Una marcatura asfissiante che, evidentemente, ha fatto affiorare i nervi dell'esterno che, per liberarsi, ha scalciato il suo avversario nelle parti intime.
L'arbitro, a pochi passi, non ha avuto dubbi: rosso diretto. L'espulsione del francese comunque non ha compromesso la partita dei suoi: la squadra di Conceicao si è comunque imposta per 1-0. Diaby però, che rimane in orbita Inter anche per il prossimo mercato, non si è fatto una buona pubblicità.
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