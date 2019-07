Dalla Spagna: "L'Inter ha chiuso per Lukaku, affare da 80 milioni"

16/07/2019

Fra qualche giorno Romelu Lukaku sarà un nuovo giocatore dell' Inter . In Spagna sono certi: l'ufficializzazione dell'acquisto da parte dei nerazzurri arriverà alla fine di questa settimana o al più tardi all'inizio della prossima. Secondo As l'intesa tra il club di viale della Liberazione e il Manchester United è stata raggiunta sulla base di 80 milioni bonus inclusi (probabile un pagamento biennale). Il Biscione avrebbe deciso dunque di alzare la propria offerta dopo settimane di trattative, su impulso di Antonio Conte che fin dal suo arrivo ha voluto a ogni costo l'attaccante belga.

L'Inter ha tentato invano di far scendere il prezzo (a 65 milioni più bonus): i Red Devils hanno alzato un muro e alla fine saranno accontentati (stando a quanto scrive As il club inglese ha dialogato anche con la Juventus per la punta senza però trovare l'accordo). Dicevamo di Conte. L'allenatore avrà finalmente a disposizione un attaccante di spessore già nella tournée asiatica: non sabato, nella sfida proprio contro lo United, ma probabilmente mercoledì 24 luglio nel derby d'Italia con la Juventus a Nanchino. L'occasione migliore per mettere in mostra un grande colpo quale è Lukaku.