L'Inter vola a Singapore e Conte convoca Nainggolan: ecco le tappe del tour asiatico

16/07/2019

Dopo il ritiro di Lugano concluso con la prima uscita vincente contro la squadra locale, per l'Inter inizia la seconda fase di questa preparazione estiva. I nerazzurri partono oggi da Milano con destinazione Singapore, prima tappa della tournée che vedrà la squadra di Antonio Conte protagonista dell'edizione 2019 della International Champions Cup e della International Super Cup. Come previsto, tra i convocati non figura Mauro Icardi ma c'è invece Radja Nainggolan.



L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Berni, Handanovic, Padelli.

Difensori: Bastoni, D'Ambrosio, Dalbert, De Vrij, Ranocchia, Skriniar, Ntube, Pirola.

Centrocampisti: Agoumé, Barella, Borja Valero, Brozovic, Candreva, Gagliardini, Joao Mario, Lazaro, Nainggolan, Perisic, Sensi.

Attaccanti: Longo, Politano, Colidio, Esposito, Vergani.



Nei prossimi giorni Godin, Vecino e Puscas si aggregheranno al gruppo in ritiro.



LE TAPPE DEL TOUR ASIATICO

Sabato 20 luglio - ore 13.30 (ora italiana)

INTER vs MANCHESTER UNITED (International Champions Cup)

Singapore, National Stadium



Mercoledì 24 luglio - ore 13.30 (ora italiana)

INTER vs JUVENTUS (International Champions Cup)

Nanchino, Olympic Sports Center



Sabato 27 luglio - ore 13.30 (ora italiana)

INTER vs PARIS SAINT-GERMAIN (International Super Cup)

Macau Taipa Olympic Sports Center