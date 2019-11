Dalla Spagna: il Barcellona vuole Lautaro Martinez per il dopo Suarez

IL CORTEGGIAMENTO

La continua crescita di Lautaro Martinez ha catturato l'attenzione del Barcellona, che è vigile sul mercato con l'obiettivo di trovare l'erede di Suarez. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, l'attaccante dell'Inter piace sempre di più alla dirigenza catalana, piacevolmente colpita dalle prestazioni in Champions dell'argentino oltre all'ottimo rendimento in campionato.

Lautaro al momento è blindato dall'Inter con un contratto fino al 2023 e per il rinnovo non c'è alcuna fretta. Certo è che l'interesse del Barcellona non può passare inosservato e infatti i nerazzurri stanno già pensando a un prolungamento da definire nei prossimi mesi.

Il Mundo Deportivo sottolinea che l'Inter "tende a vendere a caro prezzo, però la maggior parte delle volte vende". In realtà, negli ultimi anni, Suning ha tenuto i pezzi pregiati dimostrando di volere costruire una squadra in grado di competere per i massimi livelli. In casa Barcellona intanto il corteggiamento è già iniziato, visto che i blaugrana stanno già pensando al dopo Suarez, che ha 32 anni e va in scadenza nel 2021. Nel futuro dell'uruguaiano potrebbe anche esserci la Mls, come dichiarato da lui stesso a Espn: "Adesso ho un contratto con il Barca e sono molto felice qui. Ma in futuro non si sa mai, è un campionato attraente".