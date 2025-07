Dall'Iran: Taremi in Italia nei prossimi giorni, l'Inter lavora alla cessione prima del raduno

Questo non significa che l'Inter intenda fare sconti sul costo del cartellino (il contratto che lega l'iraniano ai nerazzurri scadrà nel 2027) ma non alzerà il muro di fronte a nessuna soluzione, anche italiana, per quanto sino a ora non ci sia stato alcun interessamento in tal senso. La valutazione fatta dal club si aggira attorno ai 10 milioni: i contatti con l'agente sono continui, sinora gli unici sondaggi sono arrivati dalla Turchia, nello specifico dal Besiktas. La situazione è aperta e al momento - al di là del ritorno a Milano di Taremi - chiara: da qui al 26 luglio si lavorerà per la sua cessione, altrimenti l'iraniano sarà convocato per il ritiro, lavorando agli ordini di Chivu in attesa di successive evoluzioni.