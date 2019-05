Conte si prende l'Inter in quattro giorni: è già a Milano

28/05/2019

La stagione 2018/19 si è ufficialmente chiusa da meno di 48 ore ma in casa Inter si respira già quella 2019/20, in casa nerazzurra c'è voglia e fretta di archiviare un'annata di sofferenza per avviare il prima possibile il nuovo ciclo firmato Antonio Conte già arrivato in giornata a Milano. Trapelate le cifre del contratto , la firma potrebbe arrivare già mercoledì visto che il giorno seguente l'ex tecnico del Chelsea è atteso alla Pinetina per visitare le strutture.

Se tutto filerà liscio, già venerdì Conte potrebbe essere presentato ufficialmente ai media per poi, il giorno successivo, seguire dal vivo la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham da allenatore nerazzurro e al fianco della dirigenza con cui nelle stesse giornate avrà confronti di mercato per le strategie in entrata e in uscita. Per il viaggio in Cina, classica tappa dei nuovi tesserati interisti per visitare la sede di Suning e conoscere dal vivo Zhang Jindong, non c'è invece particolare fretta vista la presenza di Steven Zhang a Milano.



Da mercoledì a sabato, un tour de force che lancia l'Inter nel nuovo ciclo. Novantasei ore sulle quali pende un "ma", che dovrebbe comunque consumarsi tra oggi e domani: l'incontro tra la dirigenza interista e Luciano Spalletti a cui verrà ufficialmente comunicato l'esonero. Salvo offerte ad oggi imprevedibili, l'allenatore di Certaldo (contratto da 4,5 milioni di euro l'anno sino al 2021) è intenzionato a rimanere a libro paga di Suning per godersi un anno di aggiornamento professionale.