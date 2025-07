Il Padova accogliere il Papu Gomez: è ufficiale

Colpo del Padova che accoglie il Papu Gomez, 37 anni, per disputare il prossimo campionato di Serie B. Per il campione del Mondo con l'Argentina nel 2022 contratto fino al 30 giugno del 2027. Così il club veneto sul proprio sito ufficiale: "Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato l’accordo con Papu Gómez - si legge-. Gómez ha siglato con il Padova un contratto che lo legherà alla società biancoscudata fino al 30 giugno 2027. Il giocatore, a seguito della sentenza della Commissione Spagnola Antidoping, comunicata dalla Fifa tramite la Figc il 20 ottobre 2023, non potrà allenarsi con il gruppo squadra fino al 19 agosto 2025 e provvederà pertanto ad allenarsi in maniera autonoma.