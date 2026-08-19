Memphis Depay-Corinthians: pace fatta, l'olandese rinnova con il Timão fino al 2028

19 Ago 2026 - 12:20
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Memphis Depay ha rinnovato il proprio contratto con il Corinthians fino al 2028: l'olandese aveva rotto e chiuso i rapporti con il Timão perché il club si era risentito per alcune sue richieste folli in sede di contrattazione. Tra le assurde richieste del calciatore: una suite privata sempre a disposizione all'interno dello stadio, la possibilità di usare lo stadio per organizzare suoi eventi privati, il 50% dei ricavi di questi eventi, una percentuale economica del premio vittoria del Mondiale per Club 2029 valido anche se in quella data non dovesse più giocare per il Corinthians. Le parti si sono venute incontro, con il calciatore che ha ridotto le proprie pretese, e alla fine il rinnovo è andato in porto. Sarà valido fino al 2028. 

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