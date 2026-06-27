Altro che Fair Play, il Como spende ancora: offerta da 25 milioni per Chalobah

Negli ultimi anni il suo rendimento è stato costante: nel 2021-22 ha disputato 30 presenze complessive con 4 gol, sorprendendo per l'impatto offensivo sui calci piazzati. Nel 2022-23 ha totalizzato 33 presenze, confermandosi una valida alternativa nelle rotazioni difensive. La stagione 2023-24 è stata invece condizionata dagli infortuni, che lo hanno limitato a 16 apparizioni. Nel 2024-25 è tornato protagonista tra Chelsea e Crystal Palace, chiudendo con circa 39 presenze complessive e 3 reti, dimostrando solidità difensiva e continuità. E', insomma, un giocatore di esperienza e qualità che servirebbe come il pane al Como per il primo anno di Champions.