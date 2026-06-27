Altro che Fair Play, il Como spende ancora: offerta da 25 milioni per Chalobah

Il Como non ha alcuna intenzione di presentarsi in Champions League da comparsa e si sta muovendo con grande forza sul mercato. Dopo aver chiuso l'affare Nico Paz con il Real Madrid (60 milioni, cui vanno tolti i 9 del riscatto dei madridisti), i lariani stanno decisamente accelerando sul fronte Chalobah. Il club di Suwarso, ricordiamo, uno degli uomini più ricchi al mondo, ha messo sul piatto la bellezza di 25 milioni, più due di bonus, per il giocatore del Chelsea. Chelsea che al momento è fermo a una richiesta da 30 milioni ma che, vista la distanza, potrebbe valutare seriamente la cessione.
Chalobah è il difensore perfetto per Fabregas. Ancora abbastanza giovane, è un classe 1999, è forte fisicamente grazie al suo 1,92 m di altezza e, soprattutto, ha ottime qualità tecniche, che gli permettono di impostare l'azione dal basso e di adattarsi anche al ruolo di braccetto in una difesa a tre o di mediano all'occorrenza.
Negli ultimi anni il suo rendimento è stato costante: nel 2021-22 ha disputato 30 presenze complessive con 4 gol, sorprendendo per l'impatto offensivo sui calci piazzati. Nel 2022-23 ha totalizzato 33 presenze, confermandosi una valida alternativa nelle rotazioni difensive. La stagione 2023-24 è stata invece condizionata dagli infortuni, che lo hanno limitato a 16 apparizioni. Nel 2024-25 è tornato protagonista tra Chelsea e Crystal Palace, chiudendo con circa 39 presenze complessive e 3 reti, dimostrando solidità difensiva e continuità. E', insomma, un giocatore di esperienza e qualità che servirebbe come il pane al Como per il primo anno di Champions.