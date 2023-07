Inter su Carlos Augusto, Palladino: "Giusto che possa andare in una big"

INTER TRA CARLOS AUGUSTO E GOSENS

L'Inter vuole almeno 15 milioni di euro per Gosens, per ora il Wolfsburg si è fermato un pochino più indietro ma lavorando di bonus l'obiettivo potrebbe essere centrato: ad ogni modo l'affare sarebbe impostato in prestito con obbligo di riscatto. Nel frattempo il tedesco, che a parole ribadisce sempre di essere convinto di poter trovare più spazio in nerazzurro, è partito coi compagni per la tournée in Giappone. Per Carlos Augusto invece il Monza chiede 20-25 milioni, i nerazzurri cercheranno di fare leva sui buoni rapporti coi brianzoli, magari inserendo discorsi ancora più futuri su Valentin Carboni (passato in prestito proprio dall'Inter al Monza) o puntando sul ritorno di Sensi in biancorosso.