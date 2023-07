Inter-Bayern, altra fumata grigia per Sommer: Inzaghi deve ancora aspettare

NODO PORTIERE

Il portiere svizzero volerà in Giappone, ma con i bavaresi. Nerazzurri fiduciosi ma i tempi si allungano

© Getty Images Nella giornata di sabato Inter e Bayern Monaco si sono nuovamente incontrate per trovare una soluzione per Yann Sommer. Un colloquio cordiale di circa un'ora da cui però non è ancora arrivata la tanto attesa fumata bianca. Il portiere svizzero volerà in Giappone ma non con i nerazzurri come auspicava Inzaghi, che potrà contare così solo sui giovani Stankovic e Galligaris e il terzo Di Gennaro (non convocato il partente Radu). Le posizioni dei due club si sono cristallizzate, ma in casa Inter c'è ancora fiducia che la trattativa verrà chiusa. E' solo questione di tempo, anche perché l'accordo con Sommer è stato trovato da diversi giorni e lo stesso calciatore è pronto a fare pressione sulla dirigenza bavarese per essere accontentato.

I rapporti tra Inter e Bayern sono ottimi, quindi non si va verso nessun braccio di ferro, ma è chiaro che esigenze e tempistiche non combacino. Da un lato i vice-campioni d'Europa che hanno un accordo saldissimo con Sommer e cercano un risparmio di un paio di milioncini rispetto alla clausola di 6. Dall’altro, l'allenatore dei bavaresi Tuchel non cede ancora, visto il ritardo nel recupero di Neuer e la difficoltà nel comprare un altro portiere.

A meno che non ci sia a Tokyo un contatto diretto fra i club intorno a metà della prossima settimana, la questione subirà inevitabilmente un ritardo di almeno otto-nove giorni. Giorni in cui l'Inter potrebbe dare un'accelerata alla trattativa per il secondo portiere, Trubin dello Shakthar: l'ucraino vuole l'Inter, il suo club però chiede ancora troppo, 30 milioni circa, contro i 10-12 ipotizzati a Milano, complice un contratto in scadenza nel 2024.

Nel frattempo Inzaghi dovrà fare di necessità virtù. A meno di un mese dal via della nuova stagione ritrovarsi senza portieri è una situazione quasi senza precedenti. Non è ancora scattato l'allarme rosso, ma il tempo scorre e passa inesorabile.

INTER, I CONVOCATI PER IL GIAPPONE

Alessandro Calligaris, Filip Stanković, Raffaele Di Gennaro, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Robin Gosens, Denzel Dumfries, Juan Cuadrado, Valentino Lazaro, Hakan Çalhanoğlu, Kristjan Asllani, Stefano Sensi, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Marcus Thuram ,Sebastiano Esposito, Giovanni Fabbian, Aleksandar Stanković, Giacomo Stabile.

