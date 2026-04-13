Il calcolo Inter, l'aritmetica del titolo: tutti gli scenari per la festa tricolore

Il vantaggio di +9 sul Napoli e +12 sul Milan a sei giornate dalla fine lancia la volata nerazzurra. Dalla prima data utile del 26 aprile ai calcoli sulla 36ª giornata: ecco come e quando l'Inter può diventare campione d'Italia