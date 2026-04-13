Il calcolo

Inter, l'aritmetica del titolo: tutti gli scenari per la festa tricolore

Il vantaggio di +9 sul Napoli e +12 sul Milan a sei giornate dalla fine lancia la volata nerazzurra. Dalla prima data utile del 26 aprile ai calcoli sulla 36ª giornata: ecco come e quando l'Inter può diventare campione d'Italia

13 Apr 2026 - 22:41
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Con il successo per 4-3 sul Como, unito al pareggio del Napoli a Parma e al crollo del Milan, l'Inter ha dato un segnale decisivo al campionato, portandosi a quota 75 punti. Con 18 punti ancora disponibili, la squadra di Cristian Chivu ha tre match point potenziali per chiudere aritmeticamente il discorso scudetto con qualche giornata di anticipo.

Prima ipotesi: 34ª giornata (26 aprile)

È l'ipotesi più ottimistica, ma richiede un incastro di risultati: l’Inter deve vincere contro Cagliari e Torino. Il Napoli non deve battere né LazioCremonese. Il Milan deve perdere punti in almeno una gara. Risultato: vantaggio superiore ai 12 punti con 4 gare restanti.

Seconda ipotesi: 35ª giornata (2-3 maggio)

Se il Napoli regge l'urto, la festa potrebbe slittare alla sfida interna contro il Parma. All’Inter basta guadagnare 1 punto in più della squadra di Conte in questo mini-ciclo di tre partite. Con 7 punti nelle prossime tre gare, anche il Milan sarebbe fuori dai giochi.

Terza ipotesi: 36ª giornata (9-10 maggio)

Senza guardare i risultati delle avversarie, l’Inter è campione se ottiene 10 punti nelle prossime 4 partite (es. 3 vittorie e 1 pareggio). In questo caso, all’Olimpico contro la Lazio, l'Inter festeggerebbe il titolo.

Oltre alla matematica. Ai nerazzurri viene incontro la storia: nell'era dei tre punti, nessuna squadra ha mai sprecato un vantaggio di 9 punti a sei giornate dal termine.

GiornataInterNapoliMilan 
33°Cagliari (C)Lazio (C)Verona (T)
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