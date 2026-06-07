Fenerbahce, il candidato presidente Safi: "Abbiamo preso Calhanoglu". E l'agente conferma

A confermarlo in qualche modo - anche se il nome di Calhanoglu in questo caso non viene fatto - è stato poi lo stesso agente del giocatore Gordon Stipic: "Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona - ha detto al giornalista turco Yagız Sabuncuoglu - Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente, abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vince le elezioni che si terranno questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base sul mio giocatore più importante".