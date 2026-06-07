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Fenerbahce, il candidato presidente Safi: "Abbiamo preso Calhanoglu". E l'agente conferma

Tornano le sirene turche intorno al centrocampista nerazzurro: non solo Galatasaray, ora è il Fener a volerlo

07 Giu 2026 - 10:57
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Allarme Calhanoglu in casa Inter. Riecco le sirene turche intorno al centrocampista nerazzurro. Questa volta non dal Galatasaray. Dalla Turchia arriva infatti la notizia di un accordo di tre anni con opzione per un quarto anno tra il candidato alla presidenza del Fenerbahce Hakan Safi e Calhanoglu.

A confermarlo in qualche modo - anche se il nome di Calhanoglu in questo caso non viene fatto - è stato poi lo stesso agente del giocatore Gordon Stipic: "Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona - ha detto al giornalista turco Yagız Sabuncuoglu - Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente, abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vince le elezioni che si terranno questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base sul mio giocatore più importante".

Non solo, lo stesso Safi ha annunciato - in un video divenuto virale - l'affare: "Annunciamo il trasferimento di Calhanoglu al Fenerbahce". Slogan elettorale, ovviamente, che però sembra tracciare una strada precisa nel futuro di Calha.

Nei giorni scorsi i media turchi avevano diffuso la notizia secondo cui Calhanoglu sarebbe intenzionato a trasferirsi al Galatasaray per coronare il sogno di vestire la maglia della sua squadra del cuore, mostrandosi pronto a ridursi l'ingaggio da 6,5 a 5 milioni di euro pur di agevolare la chiusura dell'affare di mercato. Non a caso i tifosi del Gala hanno commentato arrabbiati le parole di Safi, col timore che Calhanoglu finisca col vestire la maglia degli odiati rivali.

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