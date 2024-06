Calhanoglu fa chiarezza: "Estremamente felice all'Inter, basta speculazioni!"

IL MESSAGGIO

Il capitano della Turchia è al centro delle voci di mercato: "Voglio vincere in nerazzurro"

Calhanoglu sì, Calhanoglu no. Il regista dell'Inter - protagonista con la Turchia ad Euro 2024 - da qualche giorno è al centro delle voci di mercato che lo vogliono nel mirino del Bayern Monaco, convinto a lasciare il nerazzurro per il mancato rinnovo in vista. Voci che lo stesso calciatore ha voluto spegnere con un messaggio sui social: "Ritengo sia opportuno chiarire la situazione per evitare malintesi - si legge -. Sono estremamente felice all'Inter".

"Il rapporto che ho con il club e i tifosi è veramente speciale - si legge nel messaggio di Calhanoglu, spiegando di volersi concentrare sul torneo in corso in Germania con la propria nazionale - e insieme abbiamo raggiunto grandi traguardi, sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l'Inter in futuro. Forza Inter".