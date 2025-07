Richard Rios accende il mercato italiano: la Roma spinge, l’Inter ci pensa

Il nome di Richard Rios è in cima alla lista di Frederic Massara per rinforzare il centrocampo a disposizione di Gian Piero Gasperini. La Roma inizierà la nuova avventura con l’ex tecnico dell’Atalanta tra pochi giorni e in mediana c’è bisogno di intervenire sul mercato, viste le situazioni legate soprattutto a Paredes e Cristante. L’argentino è promesso sposo del Boca, nelle prossime ore può arrivare il via libera per il suo ritorno a Buenos Aires. L’ex Milan e Atalanta invece non è sicuro di restare nonostante abbia già lavorato in passato con Gasp. A prescindere dal futuro di Cristante la Roma vuole un centrocampista che possa formare con Manu Koné la diga del presente e del futuro sotto la gestione Gasperini. Richard Rios garantirebbe quella sostanza e qualità che i giallorossi cercano, anche se la valutazione di 30 milioni al momento non semplifica l’operazione. La Roma infatti vuole garantire a Gasp cinque acquisti e deve fare i conti con un budget importante, ma non infinito. L'idea di fare un investimento importante c’è, si proverà a trattare col Palmeiras sfruttando anche la volontà del colombiano che spinge per fare il salto in Europa.