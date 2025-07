Napoli, il presidente del Galatasaray in Italia per chiudere Osimhen. Ma AdL non fa sconti

La trattativa per il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray è finalmente entrata nel vivo. In queste ore il presidente dei turchi, Abdullah Kavukçu, è in viaggio per l'Italia come rivelato da Orazio Accomando con l'obiettivo di chiudere l'affare col Napoli. Ad accompagnarlo l’intermediario George Gardi. La trattativa non si preannuncia facile vista la restistenza degli azzurri a uno sconto, ma è plausibile che Kavukçu punti molto sulla volontà del calciatore. L'ex Lille infatti, vuole restare al Gala e lo ha detto chiaro e tondo.