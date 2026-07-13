Manovre nerazzurre

Inter, proposto ancora John Stones: il difensore inglese è svincolato e ha voglia di Serie A

All'Inter proposto nuovamente John Stones, difensore svincolato dal Manchester City. Rebus condizioni fisiche e l'intrigo Chalobah

13 Lug 2026 - 11:28
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In attesa di capire come finirà il rebus Khalaili, l'Inter continua a pensare a come rinforzare la retroguardia che ha visto la partenza di Acerbi e de Vrij. Se Trevoh Chalobah resta il primo nome sul tavolo di Marotta e Ausilio, il Chelsea però continua a chiedere 35 milioni e il Como resta interessato, tornano a fare rumore le sirene relative a John Stones, che era stato proposto già nella tarda primavera e che tutt'ora avrebbe voglia di una nuova esperienza in Serie A.

Svincolatosi dal Manchester City a parametro zero, il difensore inglese ha da poco compiuto 32 anni ma le sue condizioni fisiche, tra i motivi per i quali gli stessi Citizens hanno deciso di non rinnovargli il contratto, restano un punto di domanda per tutti i club interessati a lui. Solo 18 presenze nella stagione appena finita, ma Tuchel lo ha comunque convocato per i Mondiali dove ha giocato contro Croazia (87'), Repubblica Democratica del Congo (entrato al 91') e Messico (in campo una quarantina di minuti').

Al momento, dunque, nessun affondo Inter per Stones, che potrebbe tornare di attualità tra qualche settimana se non si sbloccassero altre situazioni, considerato che in difesa i nerazzurri vogliono anche cedere Pavard, sin qui senza offerte concrete.

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