Inter, proposto ancora John Stones: il difensore inglese è svincolato e ha voglia di Serie A

In attesa di capire come finirà il rebus Khalaili, l'Inter continua a pensare a come rinforzare la retroguardia che ha visto la partenza di Acerbi e de Vrij. Se Trevoh Chalobah resta il primo nome sul tavolo di Marotta e Ausilio, il Chelsea però continua a chiedere 35 milioni e il Como resta interessato, tornano a fare rumore le sirene relative a John Stones, che era stato proposto già nella tarda primavera e che tutt'ora avrebbe voglia di una nuova esperienza in Serie A.