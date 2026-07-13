Napoli, oggi il summit con l'entourage di Vergara per il rinnovo

13 Lug 2026 - 10:36
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Arrivano importanti novità sul fronte rinnovi in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi gli azzurri incontreranno Mario Giuffredi, l'agente di Antonio Vergara: le due parti discuteranno del prolungamento del classe 2003, finito ultimamente nel mirino di altri club. Il trequartista va in scadenza nel 2030, ma il Napoli intende blindarlo ulteriormente per non lasciarselo sfuggire. 

Con Giuffredi, Manna e De Laurentiis parleranno anche della situazione di Giovanni Di Lorenzo: l'intenzione del club è rinnovare il capitano fino al 2029. 

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