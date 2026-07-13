Ferran Torres-Psg, Laporta ribadisce: "Non abbiamo alcuna conferma"

Negli ultimi giorni Ferran Torres è finito al centro di numerose voci di mercato. Il Paris Saint-Germain è sulle tracce dell'attaccante del Barcellona per rimpiazzare Gonçalo Ramos, ceduto qualche settimana fa al Milan. Una trattativa vera e propria non sarebbe stata ancora definita e Joan Laporta ha voluto chiarire la situazione. Queste le parole del presidente blaugrana: "Ho letto e sentito molte cose, ma non abbiamo alcuna conferma. Siamo molto contenti di Ferran: ogni volta che entra in campo riesce a creare pericoli agli avversari e abbiamo una rosa ricca di giocatori di grande qualità".