Dibu Martinez e la domanda di mercato: cosa ha risposto sulla Juve

Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa e dell'Argentina, è stato intervistato da La Stampa, ma non si è sbilanciato sulla possibilità di approdare alla Juventus: "Il futuro? È solo la prossima partita".
Il numero uno dell'Albiceleste, da tempo nel mirino della società bianconera, avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento dall'Aston Villa alla Juventus ma può essere un problema la richiesta economica del club inglese, che valuta il cartellino dell'argentino tra i 10 e i 12 milioni di euro. La Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, praticamente la metà.