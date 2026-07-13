Dibu Martinez e la domanda di mercato: cosa ha risposto sulla Juve

13 Lug 2026 - 11:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa e dell'Argentina, è stato intervistato da La Stampa, ma non si è sbilanciato sulla possibilità di approdare alla Juventus: "Il futuro? È solo la prossima partita". 

Il numero uno dell'Albiceleste, da tempo nel mirino della società bianconera, avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento dall'Aston Villa alla Juventus ma può essere un problema la richiesta economica del club inglese, che valuta il cartellino dell'argentino tra i 10 e i 12 milioni di euro. La Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, praticamente la metà.

videovideo

Ultimi video

00:14
Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

01:37
13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

01:08
Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

00:46
Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

01:11
Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

00:37
La prima giornata di Gila al Milan in 40 secondi

La prima giornata di Gila al Milan in 40 secondi

00:45
Mercato Inter: "Chalobah insiste: voglio solo una squadra"

Mercato Inter: "Chalobah insiste: voglio solo una squadra"

00:14
Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

I più visti di Mercato

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Mercato Napoli: alla scoperta di Zeballos, guarda le magie con il Boca

Mercato Napoli: alla scoperta di Zeballos, guarda le magie con il Boca

 

Il Milan? No, è il Como la regina del mercato italiano: già spesi 104 milioni

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Yann Sommer

Mercato, mai così tanti svincolati di valore: la nostra top 11… senza Modric

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:37
Juventus, resta aperta la pista Sorloth per l'attacco
11:45
Dibu Martinez e la domanda di mercato: cosa ha risposto sulla Juve
11:36
Milan, primo sondaggio dello Stoccarda per Bondo
11:18
Como, le prime parole di Liberali: "Molto contento, pronto per cominciare"
11:00
Ferran Torres-Psg, Laporta ribadisce: "Non abbiamo alcuna conferma"