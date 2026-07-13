Inter, attesa per Khalaili: entro 48 ore il verdetto. Doué prima alternativa
Tra oggi e domani l'esito dei test fisici aggiuntivi richiesti dal Coni per l'idoneità sportiva dell'israeliano. Il club si informa per l'esterno dello Strasburgo: richiesta di 40 milioni
L'Inter aspetta con ansia, ma non dovrà farlo così a lungo. Entro 48 ore, arriverà il verdetto per le condizioni di Anan Khalili, l'esterno israeliano acquistato dall'Union Saint-Gillois il cui tesseramento è al momento congelato.
Tra oggi e domani, infatti, il classe 2004 effettuerà i test medici aggiuntivi richiesti dal Coni per rilasciare l'idoneità sportiva, dopo i dubbi sorti in seguito alle prime visite nella giornata di venerdì. Il club nerazzurro non può far altro che aspettare l'esito in arrivo dall'Istituto di Medicina dello Sport, sempre molto attento nel verificare che ogni calciatore possa scendere in campo senza problemi.
La telenovela per l'esterno proseguirà dunque ancora qualche giorno, se non qualche settimana. Perché in caso di semaforo rosso per Khalaili, l'esterno farebbe rientro in Belgio nel club dove ha giocato le ultime due stagioni, almeno momentaneamente, e soprattutto l'Inter dovrà tornare a guardarsi intorno.
L'addio di Dumfries destinazione Real Madrid ha obbligato la dirigenza a tornare sul mercato, mentre il "no" ricevuto da Palestra, che ha preferito spostarsi in Premier League e firmare per il Chelsea, aveva portato alla virata su Khalaili. Chi dopo di lui?
Il primo nome è quello di Guela Doué, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il 23enne dello Strasburgo, titolare al Mondiale con la Costa d'Avorio, è in cima alla lista stilata da viale della Liberazione. Il fratello di Desiré, stella del Psg e dalla Francia, è cresciuto nel Rennes alla pari del fratello e solo due anni fa si è trasferito allo Strasburgo. Piace anche al Milan, che pensa pure a Mazraoui, e in generale è nel mirino di diversi club europei.
Esterno più difensivo rispetto a Khalaili, capace di giocare anche come terzino in una difesa a quattro, viene valutato circa 40 milioni dal club francese. Richiesta diversa rispetto ai 25 più bonus che l'Inter stava per sborsare per l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise, ma sarebbe il profilo su cui l'Inter è pronta ad andare con decisione se arrivassero brutte notizie dal Coni.