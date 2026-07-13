Inter, attesa per Khalaili: entro 48 ore il verdetto. Doué prima alternativa

Il primo nome è quello di Guela Doué, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il 23enne dello Strasburgo, titolare al Mondiale con la Costa d'Avorio, è in cima alla lista stilata da viale della Liberazione. Il fratello di Desiré, stella del Psg e dalla Francia, è cresciuto nel Rennes alla pari del fratello e solo due anni fa si è trasferito allo Strasburgo. Piace anche al Milan, che pensa pure a Mazraoui, e in generale è nel mirino di diversi club europei.