Milan, ufficiale anche il rinnovo di Comotto

Come comunicato dai rossoneri in una nota sul proprio sito ufficiale, "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Christian Comotto fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno. Arrivato nel settore giovanile rossonero nel 2020, ha percorso la trafila nelle formazioni Under fino alla Primavera. Nella stagione 2025/26 si è imposto in prestito allo Spezia, collezionando 28 presenze.Il Milan e Christian Comotto proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi".