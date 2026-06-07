Ausilio: "Solet ci piace, arriverà un gran difensore. Distanza minima per Jones? Lo dite voi..."

Infine Ausilio è tornato a parlare di Cristian Chivu: "Una decisione presa con coraggio da tutta la struttura dell'Inter dalla proprietà, al presidente Marotta, io e Baccin. Abbiamo pensato subito che con tutte le qualità che aveva Chivu, sia morali che come uomo, era il profilo più adatto per noi". Analizzando la stagione appena conclusa, poi, Ausilio ha detto: "Non c'era da ricostruire nulla a livello tecnico perché in realtà la squadra era forte e lo ha dimostrato con i due successi. Andava ricostruita un po' nel morale. Insieme a Chivu si è lavorato su questo".