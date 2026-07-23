Arsenal, è ufficiale l'acquisto di Christos Tzolis dal Brugge

23 Lug 2026 - 15:12
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L'Arsenal ha annunciato l'acquisto del calciatore greco classe 2002 Christos Tzolis, dal Club Brugge. Il giocatore arriva per la cifra di 35 milioni di euro e prenderà nella rosa di Arteta lo slot lasciato libero da Leandro Trossard, ceduto al Besiktas di Vincenzo Italiano. Andrea Berta, ds dei Gunners, ha detto del giocatore: "Christos è un giocatore offensivo estremamente versatile che naturalmente opera sulla sinistra ma si sente a suo agio in attacco. È un eccellente finalizzatore con entrambi i piedi, si distingue negli spazi stretti e possiede un'incredibile abilità tecnica. Christos ha prodotto numeri eccezionali in termini di gol e assist nelle ultime tre stagioni, ed è un giocatore che eleverà il livello tecnico della nostra squadra, portando energia positiva, entusiasmo e una forte mentalità alla squadra. Siamo fiduciosi che Christos dia un contributo significativo al nostro club e speriamo che i nostri tifosi si divertano a vederlo giocare con la maglia dell'Arsenal".

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