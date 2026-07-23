Romagnoli, parla l'agente: "Non pensiamo a una permanenza alla Lazio"

Vincenzo Raiola, procuratore di Alessio Romagnoli, ha parlato così della trattativa tra il difensore e l'Al-Sadd: "La trattativa ha subito un rallentamento, comprensibile, dopo la morte dell'ex emiro e per la questione relativa alla guerra. Stiamo attendendo che il ministero qatariota metta a disposizione dei club il budget per prendere accordi con altre società. La trattativa con l'Al-Sadd, di conseguenza, resta aperta, anche se non sono del tutto chiare le tempistiche entro le quali si potrà sbloccare. Al momento non pensiamo a un futuro alla Lazio".