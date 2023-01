Asse Barcellona-Inter: si lavora allo scambio Depay-Correa

DALLA SPAGNA

Indiscrezione di mercato dalla Spagna: manca solo l'ok del giocatore

© Getty Images Asse caldo tra Barcellona e Inter. Dopo le voci di un possibile scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessie, un'altra trattativa starebbe decollando tra i due club. Dalla Spagna il giornalista Gerard Romero parla di affare avanzato per portare Memphis Depay a Milano, mentre Joaquin Correa è destinato a fare il percorso inverso vestendo la maglia blaugrana. Una sorta di scambio visto che l'olandese è in scadenza a giugno con i catalani, mentre l'argentino ha un contratto fino al 2025 con i nerazzurri.

I due club avrebbero trovato la formula, ma per la fumata bianca sembra mancare solo l'ok di Depay, fresco vincitore della Supercoppa di Spagna. L'olandese, dopo un buon Mondiale, è sempre ai margini del progetto di Xavi e ha le valigie in mano da 6 mesi. Già in estate, infatti, aveva cercato una nuova sistemazione per giocare con continuità e la Juventus aveva valutato l'affare salvo poi abbandonare per le richieste economiche di Barcellona e giocatore. Ora, con sei mesi di ritardo, Memphis (questo il nome sulla maglia) potrebbe sbarcare in Serie A.