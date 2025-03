Qualificazioni Mondiali 2026: la nuova Inghilterra di Tuchel parte bene, Albania ko 2-0

Tutto facile per l’Inghilterra, che alla prima giornata delle qualificazioni per il Mondiale 2026 non sbaglia e regola l’Albania 2-0. A Wembley i padroni di casa, col debuttante ct Tuchel in panchina, passano grazie alle reti di Lewis-Skelly, su assist di Bellingham (20’) e Kane, innescato da Rice (77’). Il difensore classe 2006 dell'Arsenal diventa il più giovane di sempre a segnare al debutto con la nazionale maggiore inglese, battendo per una trentina di giorni di differenza il record di Marcus Rashford. I Tre Leoni si piazzano in testa al Gruppo K insieme alla Lettonia, vittoriosa 1-0 sul campo di Andorra. Nel Gruppo G vincono Polonia e Finlandia, ok Bosnia e Cipro nel Gruppo H.