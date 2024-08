Inter, Arnautovic dice no al Genoa e allontana di nuovo Gudmundsson

inter

L'austriaco non è convinto dei rossoblù, che virano su Fabio Silva e possono liberare l'islandese per la Fiorentina

Per l'Inter l'ottovolante Gumdundsson segna una nuova salita: dopo la riapertura delle trattative, con il Genoa interessato ad Arnautovic, è arrivato un nuovo stop per i nerazzurri. Secondo Il Secolo XIX, infatti, l'attaccante austriaco avrebbe detto no all'ipotesi rossoblù, che quindi si sarebbero subito gettati su Fabio Silva, il quale diverrebbe l'erede dell'islandese, libero di andare alla Fiorentina. Anche se sull'affare che vede coinvolto il 21enne portoghese resta un giallo: in mattinata il quotidiano ligure scriveva di accordo quasi fatto, per Relevo invece la trattativa è naufragata.

Da settimane l'Inter aveva scelto Gudmundsson come rinforzo per l'attacco, trattativa però bloccata dalla difficoltà nelle uscite di Correa e Arnautovic. L'inserimento della Fiorentina aveva fatto tramontare ogni ipotesi ma il gradimento di Gilardino per Arnautovic (al Genoa serve una prima punta dopo la cessione di Retegui all'Atalanta) aveva riaperto il canale Milano-Genoa. Il no dell'austriaco, scrive il Secolo XIX, però richiude le porte nerazzurre per riaprire quelle viola.

Non a caso i rossoblù si sono gettati su Fabio Silva, che avrebbe già detto sì e mancherebbe solo l'accordo - vicino - tra i club. A quel punto via libera per la cessione di Gumdundsson che comunque continua ad allenarsi a parte e contro l'Inter non giocherà sabato nella prima giornata di campionato. Secondo Relevo invece l'accordo tra Genoa e Wolverhampton è naufragato poiché gli inglesi non avrebbero accettato il prestito con diritto di riscatto, lasciando aperta l'ipotesi Inter-Gudmundsson: ore decisive, probabilmente ci sarà un epilogo, in un senso o nell'altro, dopo il match di Marassi.

