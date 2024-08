Inter, conferme su Palacios: offerta in arrivo, c'è concorrenza. Faye alternativa  

MANOVRE NERAZZURRE

I nerazzurri danno priorità alla difesa e alle cessioni prima di un eventuale colpo finale

In attesa di regalare a Simone Inzaghi un ultimo colpo in attacco (prima deve salutare almeno uno tra Correa e Arnautovic), l'Inter non smette di sondare il mercato alla ricerca di un altro difensore per aumentare il pacchetto di centrali in vista della lunga stagione che attende Lautaro Martinez e compagni. La proprietà ha detto no a profili esperti (e sondati) come Hermoso e Ricardo Rodriguez, poi finito al Betis: l'intenzione è di fare l'investimento su un calciatore giovane, promettente e futuribile.

Nelle ultime ore sono arrivate conferme sull'interessamento dei nerazzurri per Tomas Palacios, 23enne dell'Independiente Rivadavia ma di proprietà del Talleres. Sul taccuino anche del Lipsia, il classe 2003 è valutato circa 5 milioni di euro dal ds Ausilio: presto verrà inviata una prima offerta. Più difficile arrivare invece a Mikayl Faye, 20 senegalese del Barcellona: i catalani non vogliono cederlo per meno di 15 milioni. Dal Portogallo inoltre, è rimbalzata l'indiscrezione di una presunta proposta messa sul piatto dall'Inter per Morato del Benfica. Offerta da 18 milioni di euro rigettata dai lusitani.

In questo mercato che andrà a concludersi il prossimo 30 agosto, il club campione d'Italia ha investito decisamente sui giovani: l'ultimo porta il nome di Tiago Romano, fantasista dalle origini argentini. Sempre in attacco occhio ad Albert Gudmundsson, ancora non uscito totalmente dai radar dei dirigenti di Viale della Liberazione.

