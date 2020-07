Inter e Milan, ora è super derby per Tonali

E' cominciato, quasi ufficialmente, un derby destinato a infiammare il mercato estivo e l'oggetto del desiderio è Sandro Tonali. Le protagoniste scese in campo in modo prepotente sono Inter e Milan con i rossoneri che grazie alle rilanciate ambizioni e alla liquidità arrivata anche attraverso la cessione di Suso ora possono sfidare i nerazzurri. La proprietà milanista, alle prese anche con il rinnovo di Donnarumma, il riscatto di Rebic e, non certo ultimo, il tentativo di trattenere per un'altra stagione Ibrahimovic, ha stanziato un budget di circa 100 milioni per il prossimo mercato: Tonali è così diventato un obiettivo concreto.

L'Inter è già da tempo in parola col giocatore del Brescia (già retrocesso in B). L'offerta formulata da Marotta è decisamente importante: 32 + 2 milioni di euro in totale, un'operazione con ampio anticipo subito e obbligo di riscatto fissato al prossimo anno. L'ingresso in campo, è proprio il caso di dirlo, dei cugini milanisti ha messo in crisi tutte le certezze, anche perché La Juventus si è defilata e sta valutando altri profili. Il Milan, dunque, ha la possibilità dettata dalla liquidità ricevuta dall'addio di Suso (25 milioni) di pareggiare l'offerta dell'Inter e di superarla nel pagamento: triennale anziché quadriennale.