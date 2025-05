Satriano, scatta l'obbligo di riscatto per il Lens: l'incasso dell'Inter

Martin Satriano dalla prossima stagione sarà un giocatore di proprietà del Lens, infatti sono maturate le condizioni che fanno scattare l'obbligo di riscatto, ovvero la permanenza in Ligue 1 dei giallorossi di Francia. La cessione arricchisce le casse dell'Inter che incasserà 5 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo del centravanti uruguaiano. Satriano nelle scorse stagioni era stato ceduto in prestito due volte al Brest e in una stagione all'Empoli. Annata difficile per la punta visto che è sceso in campo solo 5 volte in Ligue 1 con il Lens per un totale di 57' complice anche un grave infortunio.