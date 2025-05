Fiorentina, Comuzzo a un passo dal rinnovo

Pietro Comuzzo è una delle migliori notizie che questa stagione ha portato in grembo alla Fiorentina. Il centrale classe 2005 ha via via scalato le gerarchie fino a diventare una pedina inamovibile nella retroguardia di Palladino. Un rendimento che ha acceso l'interesse di tantissimi club: il Napoli a gennaio aveva bussato alla porta dei Viola per regalare un nuovo centrale a Conte. La richiesta di Commisso però è stata di quelle che spaventano: 40 milioni di euro. Così la trattativa è sfumata in un nulla di fatto. Ora che il mercato estivo si avvicina, la Fiorentina ha deciso di provare a blindare il talento italiano: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Comuzzo sarebbe a un passo dal rinnovo con i Viola fino al 2030 con un adeguamento di ingaggio.