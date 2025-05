Inter, i ricavi Champions spingono il mercato: due colpi per l'attacco

L'Inter sogna in grande. Vincere la semifinale di ritorno contro il Barcellona potrebbe far lievitare i ricavi in arrivo dalla Champions League fino a 130 milioni: un tesoretto che potrebbe far vivere un mercato da protagonisti ai nerazzurri dopo anni di austerity. E secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il reparto che i vertici di viale della Liberazione avrebbero individuato da rinforzare è l'attacco. Simone Inzaghi l'anno prossimo perderà sia Arnautovic che Correa (entrambi in scadenza di contratto) e su Taremi ci sono riflessioni in corso, dopo un'annata ben al di sotto delle aspettative. Gli unici sicuri di un posto in rosa l'anno prossimo sono Lautaro e Thuram, ma come ha dimostrato in questa stagione due attaccanti non sono sufficienti per affrontare tre competizioni: per questo in estate, sempre secondo la rosea, saranno due gli innesti.