Inter, visite mediche e firma per Sommer: accordo fino al 2026

INTER

Dopo le visite e la firma in sede, probabile primo allenamento ad Appiano

© Getty Images Il contratto tra Sommer e l'Inter sarà di lunga durata: come ha riportato già ieri al momento SkyDe al momento del suo arrivo a Milano, il portiere svizzero si legherà infatti ai nerazzurri sino al 2026. Dopo aver sostenuto in mattinata le visite mediche preoso la clinica Humanitas di Rozzano e aver poi ottenuto l'idoneità sportiva presso il centro Coni di Milano, l'ormai ex giocatore del Bayern è atteso nelle prossimo ore nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per la firma del contratto. A seguire, espletate le faccende di rito, primo allenamento ad Appiano Gentile. Il lavoro con il resto del gruppo, a meno di cambiamenti, è previsto a partire da domani.

Risolta questa prima questione (Sommer è arrivato a Milano ieri pomeriggio dopo che nella giornata di venerdì tra Inter e Bayern era stato finalmente trovato il punto di incontro sulle modalità di pagamento dei 6 milioni pattuiti per il cartellino) per il club nerazzurro continua adesso la ricerca del secondo portiere. Per quanto abbia bene impressionato, è difficile che per quel ruolo venga da subito promosso Filip Stankovic: l'Inter punta sul figlio d'arte serbo ma, proprio per questo, preferisce che possa giocare e fare esperienza per continuare nel suo processo di crescita. Accantonata la pista Bento e considerata al momento impraticabile quella Trubin (molto vicino al Benfica), si punta a un profilo di esperienza: il nome è quello di Audero. Al momento, però non c'è fretta da questo punto di vista. Sono altre le necessità più impellenti. Su tutte la ricerca di un attaccante.