Napoli, primi contatti con Beukema. Nella lista anche Gatti e Scalvini

Il Napoli del futuro prende forma. Aurelio De Laurentiis ha promesso grandi rinforzi a Conte per convincerlo a rimanere almeno un'altra stagione sulla panchina azzurra. E le manovre del ds Manna partono dalla difesa: il primo nome per rinforzare il reparto arretrato degli azzurri è Sam Beukema del Bologna. Il Napoli, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, avrebbe mosso i primi passi per strappare l'olandese ai rossoblu. Ma non è l'unico centrale seguito: nella lista di Conte ci sarebbero anche Federico Gatti della Juve e Giorgio Scalvini dell'Atalanta.